Chayanne destapó que casi protagoniza la película “El Zorro”: ¿Por qué no se quedó con el papel?

El reconocido intérprete Chayanne dejó a más de uno con la boca abierta tras revelar que estuvo a punto de dar vida al icónico personaje “El Zorro”, mismo que terminó siendo interpretado por Antonio Banderas en 1998. Pero, ¿qué evitó que el puertorriqueño se quedara con el rol? Aquí te lo contamos.

Elmer Figueroa Arce, nombre real del famoso, es considerado uno de los artistas más queridos de la industria musical. Pero, hubo unos años en los que también buscó consolidarse como actor, lo que lo llevó a protagonizar un melodrama junto a Yuri y la cinta “Dance with Me” con Vanessa Williams.

Sin embargo, esta no sería la única película en Hollywood que Chayanne pudo haber protagonizado, ya que en una entrevista destapó que estuvo a punto de dar vida a uno de los personajes más icónicos en la historia del cine: “El Zorro”.

De acuerdo al intérprete de “Me enamoré de ti”, acudió al casting de la película La Máscara del Zorro pero fue debido a varios cambios dentro de la producción y su apretada agenda en el ámbito musical que el personaje terminó siendo interpretado por el español Antonio Banderas.

“Hice otro casting que fue para El Zorro y cambiaron de productor, hubo una buena intención cuando hice el casting… cambiaron de productor, yo estaba de gira, no pude ir al otro casting. Me hubiese encantado hacer la película“, dijo Chayanne hace unos años en entrevista con Chente Ydrach para su canal de YouTube.

Esa no fue la única gran revelación que el cantante hizo, pues destapó que el papel de Vanessa Williams en “Dance with me” en realidad estaba pensado para ser interpretado por Sandra Bullock: “Yo hice el casting para Dance with me, con Vanessa Williams, que antes iba a ser Sandra Bullock. Tuve que ir a Nueva York a hacer el casting, está Vanessa Williams no querían decir quién era”, concluyó.

