Uma Thurman se opone a la ley de Texas contra el aborto, revelando que se sometió a uno en la adolescencia

La actriz Uma Thurman ha querido compartir el que consideraba su “secreto más oscuro” hasta la fecha por medio de un artículo de opinión escrito para el periódico Washington Post, en el que explica que se sometió a un aborto siendo aún una adolescente.

Uma explicó que comenzó a trabajar en el cine a los 15 años y que, en la etapa final de su adolescencia, se quedó embarazada accidentalmente de un hombre mucho mayor que ella mientras vivía en Europa y estaba a punto de empezar un nuevo rodaje. Aunque ella quería realmente tener un bebé, no veía cómo podría hacerlo en su situación y, tras buscar el consejo de su familia, decidió que lo mejor sería recurrir a un aborto para poder convertirse algún día “en la madre que quería y necesitaba ser”.

“Decidimos como familia que no podía seguir adelante con el embarazo y estuvimos de acuerdo en que la interrupción era la opción correcta. Sin embargo, mi corazón se rompió. El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, una decisión que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino hacia la vida llena de alegría y amor que he llevado”, afirma Uma, que tiene tres hijos: Maya, de 23 años, y Levon, de 19, con su ex esposo Ethan Hawke, y la pequeña Luna, de nueve, con Arpad Busson.

Para la estrella de la película “Pulp Fiction” la nueva legislación que ha entrado en vigor en Texas supone el inicio de una “crisis de derechos humanos” que discrimina a las mujeres “desfavorecidas” debido a una “falta clara de diversidad ideológica” en la Corte Suprema de Estados Unidos, que ignoró la apelación de emergencia presentada por varias organizaciones y grupos civiles para frenar esta misma ley. “Las mujeres y los niños de familias ricas tienen todas las opciones del mundo, y se enfrentan a pocos riesgos”, señaló. View this post on Instagram A post shared by Uma Thurman (@umathurman)

“También me entristece que la ley enfrente a ciudadanos contra ciudadanos, creando nuevos vigilantes que se centrarán en estas mujeres desfavorecidas, negándoles la opción de no tener hijos que no están preparadas para cuidar, o extinguiendo sus esperanzas de formar una familia en el futuro que sí podrían elegir”, concluyó la actriz.

