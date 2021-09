Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán, se luce haciendo ejercicio en ajustados leggings negros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ale Capetillo, la menor de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram videos que la muestran haciendo una sexy rutina de ejercicios. Usando unos ajustados leggings negros y un top del mismo color, dejó ver que heredó la escultural figura de su famosa mamá.

Actualmente la chica de 22 años se encuentra estudiando en España, y acaba de confesar cuál fue su peor día en ese país: “Cuando me di cuenta que iba a empezar a hacer mi nueva vida y que tenía que empezar a cuidarme más que nunca ahora que no estaba en el nido de mi familia”.

Ale es también una influencer de moda, y está por alcanzar el medio millón de seguidores en Instagram. Recientemente aclaró que no tiene novio, y cuando sus fans le preguntaron a qué edad le gustaría ser madre, dijo: “No sé. Antes sí sabía, pero ahorita no sé. Yo creo que cuando esté enamorada y segura de la persona con la que esté”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

