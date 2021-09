En minibikini, Karla Souza dijo adiós al verano tomándose una selfie en el baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karla Souza fue la última de las famosas que despidió el verano en sus redes sociales, y lo hizo de una forma singular: tomándose una selfie en el baño antes de dirigirse a la piscina, y luciendo su figura con un minibikini de dos colores.

La bella actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram fotografías y un video en los que muestra cómo se mantiene en forma, realizando estiramientos en una silla; el mensaje con el que complementó su post fue: “Estamos en el estiramiento en casa”.

Actualmente Karla se encuentra promocionando la segunda temporada de la serie de comedia “Home economics”, en la que comparte créditos con Topher Grace y Jimmy Tatro; ella publicó fotografías del evento con motivo del estreno, al que acudió muy elegante: “Este look tiene una historia muy bonita. Cuando vivíamos en Francia me gustaba mucho ir de compras con mi papá y escoger outfits para los estrenos, me los ponía y caminaba como si estuviera en la alfombra roja para que él los viera. Ahora, 10 años después, buscando qué ponerme para el estreno del lunes encontré este look olvidado que nunca me puse. Aunque ahora me quedaba un poquito grande 😂 parecía que me estaba esperando”. View this post on Instagram A post shared by KARLA SOUZA (@karlasouza)

