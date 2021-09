Cassandra Peterson, la icónica “Elvira”, mantiene una relación con una mujer desde hace 19 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz Cassandra Peterson, la creadora del personaje conocido como Elvira, la reina de las tinieblas o la dama de la oscuridad -dependiendo del país donde se emitiera su programa de miedo-, acaba de revelar en su nuevo libro de memorias que mantiene una relación sentimental desde hace 19 años con una mujer llamada Teresa ‘T’ Wierson, que trabaja también como su asistente personal.

Las dos se conocieron en un popular gimnasio de Hollywood y en un principio la actriz se fijó en su actual pareja porque creyó que se trataba de un “chico malo” en toda regla, con tatuajes, músculos y un gorro de lana bajado hasta las cejas. No fue hasta más tarde, al coincidir en los vestidores de mujeres, cuando ella se dio cuenta de que en realidad la persona que había llamado su atención era “una chica mala” con un aspecto andrógino que le pareció muy atractivo.

A partir de aquel momento comenzó una amistad que sólo se convirtió en algo más después de que Cassandra pusiera punto final a su matrimonio de 25 años con Mark Pierson y Teresa acabara en rehabilitación a raíz de sufrir su propia ruptura. Tras recibir el alta, esta última se presentó en la puerta de la estrella televisiva con una bolsa de basura en la que llevaba todas sus pertenencias y empezaron a vivir juntas como compañeras de piso, hasta que una noche se besaron inesperadamente.

“Creo que me sorprendió a mí misma más que a nadie. ¿Qué demonios estaba haciendo? Nunca me habían interesado las mujeres como algo más que amigas. Me sentía muy confundida. Esa no era yo. Me sorprendió que hubiera sido amiga de ella durante tantos años y que nunca hubiera notado nuestra química. Pronto descubrí que conectábamos sexualmente de una forma que nunca había experimentado”, explica la actriz en su libro “Yours Cruelly, Elvira”.

Desde entonces ambas mujeres siguen juntas y felices, pero Cassandra -o Elvira para la mayor parte del mundo- no se había atrevido a hacer pública su relación hasta ahora, por miedo a que pudiera perjudicar su carrera profesional, que está basada en gran parte en su imagen hipersexualizada. View this post on Instagram A post shared by Elvira, Mistress Of The Dark (@therealelvira)

“¿Me odiarán mis fans por no ser lo que esperaban que fuera? Soy muy consciente de que habrá algunos que se sentirán decepcionados y quizá incluso enfadados, pero tengo que vivir conmigo misma, y en este momento de mi vida, tengo que ser sincera acerca de quién soy… por primera vez en mi vida, estoy con alguien que me hace sentir segura, afortunada y verdaderamente amada”, afirmó.

También te puede interesar:

Billie Eilish perdió 100.000 seguidores por culpa de un escote

Madonna sigue en contacto con Britney Spears y hablaron la semana pasada

Mick Jagger declara que Charlie Watts era “la roca” de los Rolling Stones