En leggings de látex, Yanet García luce su retaguardia al pasear por Brooklyn

Desde que abrió su perfil en el sitio de contenido exclusivo OnlyFans (donde ya cuenta con más de 241,000 suscriptores) Yanet García se mudó a Nueva York, y no deja de presumirlo en sus redes sociales. Como ejemplo está su más reciente publicación en Instagram: una fotografía en la que aparece durante un descanso de su paseo por Brooklyn, usando unos leggings negros de látex con los que lució al máximo su retaguardia.

La ex chica del clima gusta mucho de posar en lencería, modelando conjuntos en diversos colores como el azul, el blanco y el negro, logrando siempre posts que superan los 300,000 likes.

Yanet García no ha dejado de mostrar su felicidad por esta nueva etapa en su carrera, y también publicó un video que la muestra paseando a bordo de un auto, con la canción “Theme from New York, New York” de Frank Sinatra como fondo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

