Marlene Favela y su hija enamoran posando en la playa con el mismo traje de baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado fin de semana Marlene Favela volvió a presumir su estilizada figura en traje de baño, pero no lo hizo sola, ya que también enamoró a miles de fanáticos posando junto a su hija.

Luego de finalizar las grabaciones de la telenovela ‘La Desalmada’, la bella actriz se tomó unas merecidas vacaciones a la hermosa costa de Acapulco, Guerrero, hasta donde por supuesto no viajó sola, ya que lo hizo con su inseparable hija, la pequeña Bella Seely.

Y fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde no solo dejó ver su escultural figura mientras camina por la playa, ya que también expuso ante la cámara una de sus mejores facetas que es la de mamá. Así fue como logró obtener miles de reacciones al compartir una enternecedora postal en las que lució prácticamente idéntica a su pequeña Bella.

“Nosotras… Bella te amo“, fue la frase con la que acompañó la fotografía que está por llegar a 90 mil corazones rojos.

Posando frente al mar de Acapulco, madre e hija aparecieron con el mismo modelo de traje de baño en color negro, en el que destacan algunos detalles en tono vino que caen sobre los hombros.

En la sección de comentarios sus seguidores halagaron el tremendo cuerpazo que mantiene a sus 44 años, pero también se refirieron a lo bellas que lucen ambas.

Con una publicación similar, la actriz y su hija de casi dos años de edad aparecieron en la playa con el mismo tipo de prenda, en donde se detuvieron un momento para ser captadas por la cámara.

Sin embargo, esto no ha sido todo, ya que días antes la bella actriz mexicana deleitó la pupila de casi 5 millones de usuarios que la siguen en su perfil social, en donde modeló un elegante conjunto de baño en color rojo que reveló la belleza de sus curvas perfectas mientras sale de la piscina. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

En una imagen más, la también empresaria apareció sentada sobre la orilla de una piscina, en donde una vez más dio catedra de elegancia al portar un bañador negro que acompañó con un sombrero en el mismo tono. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

También te puede interesar: