Aleida Núñez sale a la calle con micro vestido que deja ver sus piernas y algo más

Aleida Núñez enamoró a millones de fanáticos que la admiran a través de las redes sociales, y aunque generalmente suele llamar la atención vistiendo diminutos bikinis o ajustados conjuntos deportivos, esta vez lo hizo con un mini vestido que subió la temperatura.

En otras ocasiones la actriz y cantante mexicana ha demostrado que los vestidos son una de sus prendas favoritas y con las que mejor sabe lucir sus curvas de infarto que han enamorado a cerca de 3 millones y medio de usuarios que la siguen actualmente en su cuenta oficial de Instagram, por lo que este martes eligió una sexy prenda en color azul que resaltó su belleza al máximo.

“Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras…F.K.“, fue la frase con la que acompañó la provocativa imagen en la que presumió sus espectaculares piernas y casi enseña de más mientras posa en medio de la calle.

Posando de perfil a la cámara en dos de las tres imágenes que publicó, la nacida en Lagos de Moreno, Jalisco, expuso de singular manera su curvilínea silueta y logró superar las 51 mil reacciones en forma de corazón en unas cuantas horas.

Días antes compartió una serie de fotografías más en donde utilizó otro ajustado vestido rosado con el que sus torneadas piernas quedaron a la vista de más de 59 mil seguidores que la calificaron con un “me gusta”. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Como ya es costumbre en las publicaciones de la estrella de televisión de 40 años, también derrochó belleza y sensualidad con un atrevido modelito con estampado de leopardo, con el que sus curvas arrancaron suspiros debido a que nuevamente estuvo a punto de mostrar algo más que sus largas piernas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Para deleite de sus más exigentes admiradores, Aleida Núñez también ha paralizado corazones con otro tipo de diminutas prendas, ejemplo de ello son dos atrevidas sesiones fotográficas en las que portó dos sugerentes mini faldas de piel y una más en color rojo, con las que su belleza quedó expuesta mientras posa desde la calle dejando ver sensuales ángulos de sus curvas en por lo menos dos ocasiones. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

