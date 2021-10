Tras declararse pansexual, Demi Lovato ya no sabe si quiere tener hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que en años anteriores había dejado muy claro su deseo de convertirse en madre, la cantante Demi Lovato decidió no hacer predicciones sobre el futuro y enfocarse en su presente, así como las personas que se encuentran en él. Por esta razón, los hijos quedan descartados… al menos por el momento.

Durante su participación en el “Today Show”, la intérprete de “Stone Cold” se sinceró sobre sus planes a futuro y si estos incluyen o no a algún bebé. Al respecto, indicó que si bien hace unos años esta idea la tenía muy clara, hoy por hoy, la cosa ha cambiado.

“Solía pensar que sí, que algún día tendría niños y que me encantaría. No lo sé, la verdad, solía tenerlo muy claro, pero ahora que me aproximo a mis 30 y sigo sin tener hijos, la verdad es que me encuentro muy bien”, compartió Lovato.

Incluso, Demi aseguró que su instinto maternal sigue intacto aunque ahora o enfoca en sus mascotas: “No siento que esté mal porque sigo teniendo instinto maternal: me encantan mis animales”.

Por otro lado, la artista de 29 años habló sobre su vida amorosa y si bien aseguró que por el momento no tiene a alguien en su vida, no le cierra la puerta a un nuevo amor:

“Me identifico como pansexual, lo que significa que me atraen los seres humanos, con independencia de su identidad de género. Soy una persona fluida, así que podría salir con chicos y con chicas. Me da igual si eres una persona no binaria como yo, heterosexual o de género fluido. Yo no pongo límites de ese tipo a la hora de compartir mi amor“, concluyó Demi Lovato.

