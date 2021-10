Aleida Núñez enamora a sus fans desde el gimnasio vistiendo mini short

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez de ha convertido en una de las actrices más populares dentro de las redes sociales por compartir arriesgadas imágenes que enamoran a miles de usuarios, y es que a través de sus publicaciones muestra su exuberante belleza.

Ya sea sobre los escenarios, a través de la televisión o en el gimnasio, la nacida un 24 de enero en Lagos de Moreno, Jalisco, aceleró el corazón de sus 3.4 millones de seguidores de Instagram, pues en un breve video mostró cómo ejercita sus torneadas curvas.

Vistiendo un sensual conjunto deportivo conformado por un top y mini short, la estrella de televisión apareció ante la cámara para realizar su rutina.

“Incluir en mi vida diaria el ejercicio me ha llevado siempre a sentirme en mejor estado mental y físico… aunque hay días que no me siento con la mejor energía siempre me levanto y sigo”, fue el mensaje que compartió junto a la extrovertida grabación que ha sido vista más de 130 mil veces.

Pero esta no es la primera vez que la bella cantante se muestra desde uno de sus recintos favoritos, pues también se ha mostrado realizando estiramientos que dejan a más de uno con la boca abierta. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Además de una mentalidad positiva y actitud positiva, Aleida se ha convertido en una ferviente practicante del yoga, disciplina que la ayuda a mantener el equilibrio perfecto entre belleza y mental, por lo que en varias ocasiones se ha dejado ver realizando complejas posturas que también dejan muy poco a la imaginación.

Como ejemplo de ello, a continuación, recordaremos algunas fotografías que subió a la famosa red social anteriormente. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar: