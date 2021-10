Conoce por dentro el rancho y la increíble casa de ‘El Komander’, en Culiacán, Sinaloa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante Alfredo Ríos, mejor conocido como ‘El Komander’, es un amante de estar cerca de sus seguidores y así lo ha demostrado con los tours que les ha dado por su casa y por su rancho en Culiacán, Sinaloa.

Rancho

Por medio de diversos videos, publicados en YouTube o en sus redes sociales, el representante del norteño-banda nos ha permitido conocer la intimidad de los lugares que ha construido con tanto esfuerzo y en los que ha recibido la visita de varios colegas, como es el caso de Fidel Rueda, entre otros.

Su rancho que es espectacular e inmenso cuenta con varias acres de áreas verdes, con diversas instalaciones para sus caballos, con gallineros, con una área de barbacoa, con una cancha de fútbol y con una palapas para sus reuniones familiares.

También goza de paisajes dignos de video musical, pues ahí ha grabado algunos de sus más grandes éxitos, como es el caso de ‘Leyenda M1’, ‘Con la Pistola en la Mano’, ‘Malditas Ganas’, ‘Túmbate el Rollo’ con Larry Hernández y ‘Por la Misma Tierra’ con Lefty.

“Ha sido un rancho que para mí tiene mucha importancia, ha sido parte de ustedes, parte de mi carrera musical. Este rancho es más de ustedes que mío porque ustedes lo conocen por todos lados. Es un rancho convencional, no es un rancho lujoso, pero esta vista espectacular, hay que decirlo, no la tiene ni Obama”, confesó ‘El Komander’ en un pequeño tour que hizo por su rancho.

Además de recorrer su rancho a caballo o en alguno de sus lujosos automóviles, el también cantante de narcocorridos ama hacerlo en alguno de sus boggies, un medio de transporte por excelencia para los caminos de difícil acceso. View this post on Instagram A post shared by Alfredo Rios El Komander (@soyelkomander1)

Casa en Culiacán

Aunque gran parte de sus materiales los ha hecho en su rancho, el intérprete de ‘Soy de Rancho’ también nos ha permitido entrar a la intimidad de su casa, la cual se ubica en una zona residencial de su natal Culiacán. View this post on Instagram A post shared by Alfredo Rios El Komander (@soyelkomander1)

De ahí nos ha llevado a conocer su cocina, su comedor, su sala, su oficina, su recámara, su área de piscina, entre otras habitaciones.

Además de la música y de los caballos, los coches son su gran pasión, por lo que cuenta con una muy interesante colección de camionetas y con un antiguo Grand Marquis, en el que todavía se da sus paseos por la ciudad.

