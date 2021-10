FOTOS: Kourtney Kardashian presume cómo luce su espeluznante mansión por Halloween

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Apenas empezó el mes de octubre, pero ese no fue un impedimento para que Kourtney Kardashian declarara oficialmente inaugurada la temporada de Halloween.

Por medio de una serie de videos y de fotografías publicadas en Instagram, la hermana de Khloé y de Kim Kardashian presumió la espeluznante decoración de su increíble mansión de Calabasas, en California.

En sus materiales, la empresaria dejó en evidencia la gran pasión que tiene por los esqueletos y las calaveras, pues no solo puso dos calacas monumentales resguardando una de las puertas de acceso a su casa, sino que ella también se disfrazó de un muy sexy y atractivo esqueleto.

El interior de su imponente residencia fue decorado con las infaltables calabazas, con telarañas, con velas, con más calaveras y esqueletos.

.

“¡Es la temporada!”, fueron las palabras que eligió Kourtney para acompañar su publicación de terror.

La decoración de la también personalidad televisiva no pasó desapercibida entre sus cerca de 145 millones de seguidores de Instagram, quienes la llenaron de millones de likes y de miles de comentarios, al reconocer que como ella no hay dos al momento de disfrutar el mes de terror.

“Esas calabazas son geniales”, “No puedo esperar para ver cuál será tu disfraz de este año”, “Asombroso”, “Escalofriante”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió la mamá de Penelope, Mason y Reign.

Da scroll en la siguiente galería para ver todas sus postales de Halloween y descubre por qué dice que ‘Los hombres tiemban de miedo’.

¿Cómo es la mansión de Kourtney Kardashian en Calabasas?

La propiedad, cuyo valor ronda los $7.4 millones de dólares, fue adquirida en el año de 2014 y construida por el arquitecto Richard Landry, mientras que los interiores corrieron a cargo de Martyn Lawrence Bullard.

La casa está conformada por seis recámaras, nueve baños, cocina, comedor, sala, sala de juegos, sala de proyección, despacho, cuartos de servicio, entre otras habitaciones.

Cocina

Aunque tiene chef personal, la cocina es una habitación muy importante para la hermana de Kim y Khloé Kardashian, pues también le gusta innovar en lo que a gastronomía se refiere.

La cocina cuenta con varias islas perfectamente bien divididas, pues mientras unas sirven para lavar los trastes y preparar los alimentos, otros funcionan como desayunador con capacidad para tres personas.

Esta habitación también cuenta con una zona, que no es el comedor, en la que se realizan, las que Kourtney llama como comidas informales.

Comedor

El comedor está comprendido por una inmensa mesa con capacidad para 14 comensales. La mesa fue diseñada por Martyn Lawrence Bullard, mientras que las sillas son obra de Pierre Jeanneret.

esta habitación cuenta, además, con un par de lámparas de pared, un mueble para artículos decorativos y un cuadro que le da un toque fresco al lugar.

Sala

La sala está compuesta por dos chaises longues de color blanco con capacidad para ocho personas, así como dos butacas de tono gris y una más negra que fue diseñada por el propio Oscar Niemeyer.

También cuenta con un centro de mesa gris y cuatro pequeñas mesas laterales de color blanco y patas negras.

La habitación tiene, además, una chimenea de piedra caliza y un piano Yamaha que saca a flote el talento musical de todos en casa. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Recámara principal

La recámara de Kourtney Kardashian está equipada con una cama lo suficientemente grande para que que puedan caber todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas, sin ningún tipo de contratiempo.

Tiene una pequeña sala de estar compuesta por una mesa redonda de cristal y dos sillones de tonos claros con patas y recarga brazos de color café, así como una alfombra gris. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Además cuenta con chimenea y una televisión empotrada en la pared. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Baño recámara principal

El baño de la recámara principal destaca por su bañera, su iluminación natural, sus estantes para toallas, su alfombra marroquí, su lavabo, su wc y su ducha. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Jardín

Al exterior tiene una gran terraza con salas lounge y comedor para 10 personas. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Piscina

Así como extensas áreas verdes, una piscina con sus respectivas camas de sol y una sala techada con servicio de bar. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

También cuenta con su respectiva cancha de basketball. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Casa de juegos

Si los hijos de Kourtney Kardashian se llegaran a aburrir de la piscina, de las áreas verdes y de la cancha de basketball, siempre existe la posibilidad de divertirse en una pequeña casa equipada con varios juguetes y juegos.

Sigue leyendo:

Así es la casa de Karina Zevallos, la peruana que sueña conquistar ‘Nuestra Belleza Latina’

Conoce la mansión que compró Aaron Sittig, el hombre que creó el botón ‘Like’ en Facebook

A más de 11 años del asesinato de Sergio Vega, ‘El Shaka’, así luce el rancho donde nació

Malvenden el lujoso townhouse donde Kylie Jenner y Travis Scott pasaron el verano