Valentina, hija del actor Ricardo Crespo, habla lo que sufrió con su padre: “Viví abuso sexual”

A un año de haber denunciado ante las autoridades a Ricardo Crespo, su hija Valentina alza la voz y pide a las víctimas de violencia sexual que no se queden callados.

En febrero de 2021 el actor Ricardo Crespo fue vinculado a proceso por presuntamente haber cometido el delito de abuso sexual en contra de su hija, y aunque hasta el momento la adolescente de 15 años no había querido hablar públicamente de todo lo que pasó desde muy temprana edad, recientemente se sinceró a través de sus redes sociales, en donde por primera vez señaló a su padre como el responsable de haberla inducido a realizar actos sexuales desde que tenía 5 años.

A través de una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, la menor habló a profundidad del abuso que sufrió en manos de su padre, a quien por primera vez mencionó públicamente.

“Yo viví abuso sexual desde que tenía cinco años de edad de parte de mi papá. Esto fue desde los 5 años hasta los 14. En octubre del año pasado yo decido denunciar, bueno yo decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita con mi hermano, les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto, pasó menos de un mes y decidí denunciar”.

Valentina confesó que fue muy complicado hablar por miedo a las represalias, amenazas y manipulaciones que pudiera sufrir, sin embargo decidió dar el paso y acudir ante las autoridades para denunciar.

“Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí, estuve 12 horas metida en una fiscalía hablando de mi tema por horas, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida”.

Aunque a veces llegó a sentir culpa e incluso pensó que fue la que causó el problema, destacó que una niña no tiene la culpa: “fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola, porque nadie sabía, solo yo y él. No tenía a nadie que me ayudara“, añadió durante su testimonio.

A sus 15 años de edad, la adolescente quiere ayudar a quienes estén pasando por una situación similar, por lo que no dudó en hacer un llamado a que las víctimas de abuso se atrevan a denunciar, pues al hacerlo podrán alcanzar de nuevo la paz.

“Con mi mensaje sé que puedo ayudar a miles de niñas y niños, millones si se puede. Al hablarlo fue como quitar el cuchillo que tenía clavado en todo el cuerpo, en el corazón y la mente y paras lo que te está pasando cuando tú hablas. El abuso sexual es un trauma que nunca se olvida, pero sí se supera y se sana”.

Valentina Crespo finalizó su mensaje convencida de que el abuso sexual es un problema que se puede frenar poco a poco, pero solo sucederá si las víctimas salen a denunciar tal como ella lo hizo.

