Maribel Guardia celebra 7 millones de seguidores en Instagram con espectacular bikinazo

Maribel Guardia manifestó su belleza a través de las redes sociales, pero esta ocasión lo hizo por un motivo muy especial, ya que celebró de esta manera que incrementó el número de seguidores y de paso volvió a enloquecerlos con un diminuto traje de baño que modeló desde la piscina.

La sensual y talentosa cantante de origen costarricense no solo se ha convertido en favorita arriba de los escenarios o en la pantalla de televisión, ya que también ha logrado conquistar a nuevas generaciones a través de las redes sociales, en donde cerró con broche de oro el fin de semana celebrando a lo grande que ya conquistó el corazón de 7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y con su singular carisma decidió festejar con una sensual postal en la que expuso su escultural silueta frente a una piscina.

La noche de este domingo 3 de octubre la ex reina de belleza apareció posando con un bikini color azul marino con estampado de estrellas y corazones, con el que la también cantante agradeció a sus fieles admiradores el apoyo y muestras de cariño que siempre le hacen llegar.

“Ya somos 7 millones. Gracias por su bella energía que me acompaña todos los días. El cariño de ustedes es energía positiva para mi vida. Los adoro“, señaló la artista de 61 años al pie de la imagen en la que recibió halagadores comentarios y más de 70 mil corazones rojos en tan solo un par de horas.

Y es que la arrebatadora belleza que posee es digna de admirarse, por lo que no solo comparte atrevidas imágenes en bikini, pues también ha consentido la pupila de sus fieles admiradores con ajustados conjuntos deportivos que realzan su torneada anatomía.

El gimnasio de su casa y el jardín, son los escenarios a los que recurre constantemente la estrella de televisión para presumir cuerpazo, siempre con una sonrisa en la que revela su actitud positiva. View this post on Instagram A post shared by Maribel Guardia (@maribelguardia) View this post on Instagram A post shared by Maribel Guardia (@maribelguardia) View this post on Instagram A post shared by Maribel Guardia (@maribelguardia)

Dentro de sus picantes publicaciones, Maribel Guardia publicó una fotografía en la que impactó con su estilizada figura, ya que nuevamente vistió unos ajustados leggins en color arena que bajó hasta la cadera para mostrar un sexy tatuaje que adorna su espalda baja, claro, todo esto mientras se ejercita junto a su mascota. View this post on Instagram A post shared by Maribel Guardia (@maribelguardia)

