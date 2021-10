Conoce a todos los personajes de ¿Quién Es La Máscara 3? de Televisa y Univision

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La tercera temporada de ¿Quién es la máscara? ya está lista y regresa completamente renovado con nuevos conductores, un nuevo investigador y un personaje sorpresa. Además, habrá intrincados acertijos que incrementarán la complejidad del desafío para los investigadores, para poder descubrir a los famosos que se ocultan tras cada personaje.

En esta edición de ¿Quién es la máscara? participarán 18 celebridades, nacionales y extranjeras, que aceptaron el desafío de cantar y bailar ocultos tras personajes llamativos y espectaculares.

El panel de investigadores nuevamente estará conformado por Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, pero ahora, a esta exitosa triada, se suma el talento y carisma de Mónica Huarte.

Adrián Uribe, luego de su participación como investigador, regresa a este proyecto, pero ahora como el conductor de ¿Quién es la máscara? Con su característica simpatía e ingenio, domingo a domingo, guiará el rumbo de este singular show plagado de indescifrables pistas.

En México el programa está por estrenar y Univision lo hará próximamente en fecha y horario por definir para Estados Unidos.

Personajes

Androide: Su sistema operativo está programado para entretener. Es toda una guerrera, heroína y siempre está en modo show; además le falta uno que otro tornillo.

Apache: Es líder de una tribu que está en busca de nuevos desafíos; viene a conquistar el estrellato. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Brócoli: A este brócoli le falta uno que otro filtro. Es irreverente, divertido, atrevido y desconoce los límites convencionales de la sociedad. Es auténtico y explosivo. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Búho: Es hiperactivo, le gusta tener toda su party en orden. Le gusta mantenerse activo y tiene una disciplina que le ha llevado años conseguir. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Caperuza: Vive fragmentada entre lo vulnerable que es y lo fuerte que se muestra. Recorre sigilosa los pasillos de la escuela, a veces tímida, otras enloquecida. Es líder, impredecible y siempre despampanante. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Caracol: Es paciente y competitiva. Es un caracol alegre, tierno y jovial, capaz de llegar muy lejos gracias al poder de su mente. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Carnívora: Es temeraria, el peligro es su segundo nombre. Le gustan las emociones fuertes, como el rock y comerse todo y a todos. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Gitana: Esta gitana vende hasta sueños con tal de salir adelante. Es luchona, hábil y medio bruja, lee el futuro en la palma de las manos, sabe enredar y envolver para invitar a bailar. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Hormiga: Es la gran reina del hormiguero. Es una educada, refinada y poética reina, única en su especie. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Hueva: Es extrovertido y con alma tierna. Le llegan bajones emocionales, pero gracias al baile saca todos esos sentimientos arriba del escenario. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Jocho: Es el sabor de la noche; es alegre, sabroso y lleva la fiesta latina en la sangre, y el ritmo en las caderas. Tras varios recorridos, sale de una tienda de conveniencia, en la que se sentía atrapado y gris, hasta que logra encontrar su lugar en el mundo, llenándolo de sabor. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Leona: Es ansiosa, desfachatada y con un peculiar estilo bohemio. Viaja a muchos lugares en su combi buscando nuevas aventuras, que la ayudan a explotar sus pasiones. Su entrega por lo que ama la hacen un poco desordenada. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Monstruo de las Nieves: Es exótico y siempre está haciendo travesuras. La diversión es su estilo de vida, pero a veces no lo dejan hacer todo lo que él quiere y eso lo pone algo gruñón. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Perezoso: Es cohibido y mantiene una conexión muy estrecha con la naturaleza. Disfruta sin prisas cada segundo de la vida. Cuando es momento de luchar y demostrar quién es, su energía deslumbra a todos. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Perro Callejero: Es un perro de la calle que se las sabe de todas y su dulce carita es engañosa, porque en realidad es un canino bastante colmilludo. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Sapo: Es un sapo muy distinguido y su mente es un mágico laberinto. Todos lo quieren conocer, porque si lo llegan a besar, podrán encontrar un verdadero tesoro. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)

Sirena: Es el canto del mar personificado en el escenario; es una criatura mística, pero de cuidado, porque su dulce voz tiene el poder de enamorar. View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara)