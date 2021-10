Bella Thorne se graba frente al espejo usando un microbikini de hilos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Bella Thorne ha vuelto a lucir su imponente físico, ahora en un video que compartió en sus historias de Instagram, en el que aparece frente al espejo, usando un microbikini de hilos; el texto que escribió fue “la bebita bronceada”.

La actriz y cantante hizo un largo viaje por Italia para promover su más reciente película “Time is up”, que protagoniza junto con Benjamin Mascolo, su prometido en la vida real. Ambos se dejaron ver mientras paseaban por las calles de Milán.

Aunque “Time is up” tuvo en Estados Unidos una fría recepción, Bella no deja de trabajar en películas. La publicación Variety dio a conocer recientemente que la actriz compartirá créditos con Aaron Eckhart en “Rumble through the dark”, un filme de acción basado en la novela de Michael Farris Smith, que trata acerca de un peleador que descubre su lazo familiar con una estafadora (Thorne). View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

También te puede interesar:

Bella Thorne se muestra sin ropa luego de tomar un baño y da tips para la salud mental

Natti Natasha muestra en un descuido su trasero desnudo en Instagram