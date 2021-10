Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas disfrutan de España durante presentación de la novela “Si nos dejan”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio del éxito que ha tenido “Si Nos Dejan”, los protagonistas Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas viajaron hasta el otro lado del mundo para acudir al Festival Iberseries Platino Industrias y celebrar el recibimiento que la historia producida por Televisa y Univision ha tenido en Europa.

Ambos famosos hicieron su arribo en Madrid, España para la presentación de la serie “Si nos dejan”, el remake del famosísimo melodrama “Mirada de mujer” que protagonizan al lado de Alexis Ayala.

Durante su estancia en el país Europeo, Villanueva y Ornellas desfilaron por la alfombra del Festival Iberseries Platino Industrias y se dijeron emocionados por el logro de haber sido parte de los proyectos presentados: “Que afortunados somos de que en un festival como este se haya seleccionado a ‘Si nos dejan’, más no podemos pedir“, dijo la famosa a las cámaras de “Cuéntamelo ya!”.

Por su parte, el actor que da vida a “Martín Guerra” atribuyó el gran éxito de la historia a la calidad de producción que con la que se ha realizado la serie, esto sin dejar de lado que se dio un toque más actual a la ya conocida historia.

Sin embargo, su estancia por España no solo se limitó a compromisos laborales, ya que después de su paso por el famoso Festival, los famosos aprovecharon para pasear y recorrer la capital del país, así lo dejaron ver a través de sus redes sociales.

Mayrín Villanueva no ha dejado de deleitar a sus seguidores con las fotografías que comparte, pues además de mostrar sus aventuras por territorio español, ha presentado los atuendos que ha elegido para seguir promocionando “Si nos dejan”: “Graciassss a @jantaminiau por este vestido de ensueño en los @premios_platino”, escribió la esposa de Eduardo Santamarina para acompañar un breve clip de su paso por la alfombra roja de la reconocida gala de premios. View this post on Instagram A post shared by Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva)

Por otro lado, el histrión brasileño Marcus Ornellas no se ha quedado atrás y ha disfrutado de las maravillas de España junto a su esposa, la también actriz Ariadne Díaz, y su hijo Diego. Con tiernas imágenes, el famoso dejó verse en distintos sitios emblemáticos de España, como por ejemplo, el Puente de Triana en Sevilla. View this post on Instagram A post shared by • Marcus • (@marcusornellas)

