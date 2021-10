Conoce la mansión en Florida de la Dra. Ana María Polo, presentadora de ‘Caso Cerrado’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora cubana Ana María Polo, de 62 años y quien es famosa por el programa ‘Caso Cerrado’, lleva varios años viviendo en la misma casa ubicada en una de las tantas islas con las que cuenta el estado de Florida.

La propiedad, que es de dos pisos, es simplemente espectacular, al tener todo con lo que la Dra. Polo siempre había soñado y con lo que cualquiera quisiera tener.

Por medio de diversas fotografías y videos, la doctora en derecho, quien a los dos años se mudó a Puerto Rico y posteriormente a Miami, nos ha permitido conocer algunos de los rincones más lindos e íntimos de su linda residencia.

Aunque los interiores son simplemente espectaculares, los exteriores lo son aún más, pues la nacida en La Habana cuenta con una terraza, con una piscina con su respectiva área de spa, con un jacuzzi y con áreas verdes engalanadas por hermosas y altas palmeras

Desde el exterior también tiene acceso a un muelle con salida a un cuerpo de agua, donde ama pasear en el Anita, su embarcación, o realizar diversos deportes acuáticos, como el paddle surf.

Además de presumirnos los exteriores, Ana María Polo también nos ha mostrado los interiores, tal y como sucedió con una sesión fotográfica que hizo para la BBC o durante el encierro causado por el COVID-19.

Cocina

Su cocina es abierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color café, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una isla central que es utilizada por la presentadora para preparar sus alimentos.

Antecomedor

En otra ocasión, mientras realizaba una entrevista, la Dra. Polo nos permitió conocer su antecomedor, una habitación que está compuesta por una mesa redonda, por un mueble de madera para sus artículos decorativos y por una televisión empotrada a la pared.

Sala

Su sala, que es su sitio favorito para pasar tiempo en compañía de sus perros, está conformada por sofás de tono gris, por una mesa de centro de cristal, por una alfombra roja y por múltiples cuadros de reconocidos artistas, como es el caso de Mijares, Cundo Bermúdez y Pablo Carreño.

Sala de billar

Si hay un deporte que le apasiona, ese es el billar y así queda demostrado con su mesa roja, en la que suele jugar todos los días.

Sala de trofeos

En una sala, que da a la zona de terraza por medio de un gran ventanal, cuenta con un muy cómodo sofá modular y con algunos cuadros que dan un recorrido por su exitosa trayectoria.

