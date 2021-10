Yanet García deslumbra mostrando sus curvas con reveladora lencería de encaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las diminutas prendas de encaje, transparencias y atrevidos movimientos que Yanet García presume a través de sus redes sociales parecen no tener fin, ya que nuevamente protagonizó una serie de escandalosas imágenes en las que no dejó de presumir su belleza y sensualidad.

La modelo que saltó a la fama por ser la sensual “Chica del clima” dentro del programa ‘Hoy’ de Televisa, nuevamente causó revuelo dentro de su perfil oficial de Instagram al compartir un candente video con el que mostró su torneada figura vistiendo un revelador conjunto de lencería color blanco mientras realiza atrevidas poses que dejan ver su torneada retaguardia en más de una ocasión.

Como en la mayoría, dicha publicación forma parte de un adelanto del contenido que comparte a través de su página de OnlyFans, en donde Yanet García llama la atención por dejar al descubierto la escultural figura que ha logrado gracias a sus exigentes jornadas de ejercicio y por supuesto una alimentación saludable.

Anteriormente, la nacida en Monterrey, Nuevo León, subió la temperatura con una grabación de unos cuantos segundos, pero que ha logrado ocupar el corazón de más de 140 mil fans que la han calificado con un “me gusta”.

Y es que, luciendo su figura con un diminuto conjunto de ropa íntima en color violeta, Yanet dejó claro por qué es una de las celebridades favoritas de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

A dicho clip le siguió otra fotografía en la que reapareció posando con el mismo conjunto de encaje, pero en esta ocasión únicamente se expuso de perfil a la cámara para dejar a la vista la silueta que tiene enamorados a millones de fanáticos alrededor del mundo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Sin embargo, otra de las publicaciones que más éxito han tenido dentro de su galería fotográfica, fue la que compartió con el objetivo de mostrar la importancia de mantener una disciplina y no perder de vista los objetivos, por lo que posando con luz tenue y una vez más ligeramente de espaldas a la cámara, la ex compañera de Galilea Montijo y Andrea Legarreta presumió de singular manera su torneada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

