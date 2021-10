Bella Thorne festeja sus 24 años, primero en minivestido y luego como una sensual sirena

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Llena de proyectos profesionales tanto como actriz, productora y directora, Bella Thorne celebró su cumpleaños número 24, y para tan especial ocasión no podía dejar de lucir espectacular. Tras bailar con una bengala mientras usaba un minivestido gris, presumió su figura con un sensual atuendo de sirena. Por supuesto, no podía faltar en el evento su prometido, Benjamin Mascolo.

La bella ex estrella de Disney celebró con muchas amigas no en una, sino en varias fiestas, compartiendo en su cuenta de Instagram fotografías que muestran los sexys atuendos que lució. Ella complementó todo con el mensaje: “24 años alrededor del sol.☀️☀️ 23 fue sobre trabajar duro, enamorarse más y hace nuevos amigos que tendré por toda una vida. No puedo esperar a ver lo que los próximos 365 me tienen reservado”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

Bella Thorne tiene un físico imponente, pero ella misma acepta que cuenta con imperfecciones, y así lo hizo saber en el texto que escribió junto a una imagen en la que posó de espaldas: “Lucho con la celulitis, a veces miro el más pequeño e insignificante rollo en mi estómago y es pequeño … pero todavía me miro al espejo y me digo a mí misma “no es lo suficientemente bueno”, pero sí lo es, somos suficientemente buenos, todos lo son”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

También te puede interesar:

Bella Thorne se graba frente al espejo usando un microbikini de hilos

Bella Thorne se muestra sin ropa luego de tomar un baño y da tips para la salud mental