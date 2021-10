En traje de baño negro y a bordo de un yate, Aylín Mujica presume al máximo su escultural figura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya sea al promocionar diversos productos o al mostrarse haciendo ejercicio, Aylín Mujica siempre luce espectacular, pero ahora decidió posar a bordo de un yate, luciendo al máximo su escultural figura en traje de baño negro mientras disfrutaba de un trago; las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram han obtenido hasta el momento más de 21,000 likes.

La bella conductora del programa “Suelta la sopa” recorrió los mares de Miami en compañía de varios amigos, entre los que se encontraba la actriz Scarlet Ortiz, con quien se dejó ver en un largo video que documenta el trayecto. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

Hace algunos días se dio a conocer que “Suelta la sopa” llegará a su fin dentro de unos meses; quizá refiriéndose a ese tema Aylín compartió un clip en el que (a manera irónica y humorística) dice: “Quien se quiera ir, que se vaya; quien se quiera quedar, que se quede, y quien venga, bienvenido sea”. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

