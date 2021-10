Marlene Favela echa la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños 2 de su hija Bella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La tarde de este martes 12 de octubre, Marlene Favela compartió una serie de videos y fotografías con los que mostró parte de la celebración por los dos primeros años de vida de su hija Bella, a quien consintió con una lujosa fiesta con temática infantil.

Luego de concluir con éxito las grabaciones de la telenovela de Televisa y Univision ‘La Desalmada’, la actriz de 44 años dio paso a la faceta que más disfruta en su vida que es la de ser mamá, por lo que una vez más celebró a lo grande el cumpleaños número dos de su primogénita.

Como toda orgullosa mamá, fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde compartió las primeras imágenes de la fiesta, en donde se le puede ver posando junto a la festejada en medio de un salón que fue acondicionado con globos de colores y su nombre: Bella.

“Gracias por regalarme los dos años más hermosos de mi vida Bella Seely ¡Feliz cumpleaños mi princesa! te amo por siempre y para siempre”.

En otra serie de fotografías mostró el hermoso pastel que mandó a preparar siguiendo la temática de la caricatura de dibujos animados Masha y el oso. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

“Que Dios te colme siempre de bendiciones y te regale una vida llena de aventuras extraordinarias Bella Seely ¡Felices 2!“, escribió la famosa al pie de una enternecedora imagen que recibió halagadores comentarios. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

Además, en el perfil social de la hermosa Bella, sus fanáticos admiraron otros detalles de la decoración del salón de fiestas, en donde hubo globos de colores, recuerdos, pasteles, flores, una enorme mesa de dulces y deliciosa comida que disfrutó junto a sus pequeños invitados. View this post on Instagram A post shared by BellaSeely (@bellaseely_)

Asimismo, compartió un enternecedor video en el que Bella posó como toda una modelo en medio de un bosque. View this post on Instagram A post shared by BellaSeely (@bellaseely_)

Quien no pudo evitar reaccionar a tan especial fecha fue George Seely, padre de Bella, quien celebró a la distancia el cumpleaños de su pequeña hija. En esta ocasión optó por retomar una fotografía en la que la niña viste un hermoso vestido con estampado floral color violeta con accesorios a juego, mientras se divierte en una resbaladilla, de lo más sonriente ante la cámara. View this post on Instagram A post shared by Just George 🤷🏻‍♂️ (@george.seely)

