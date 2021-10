En escotado enterizo negro, Miley Cyrus mueve sensualmente sus caderas antes de salir a escena

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El 9 de octubre Miley Cyrus finalizó las presentaciones que dio en varios festivales musicales, expresando en sus redes sociales su satisfacción de haberse reencontrado con su público. Pero también sorprendió a sus fans al compartir un video en el que aparece moviendo sensualmente sus caderas antes de salir a escena, luciendo su figura -y sus multiples tatuajes- al usar un escotado enterizo negro. Su mensaje en el post fue “calentamientos”.

La ex estrella de Disney publicó en su cuenta de Instagram muchas fotografías de sus conciertos, en los que lució varios sensuales atuendos, destacando un jumpsuit corto con botas y un traje negro con corset, que combinó con una blusa blanca.

Hasta el momento Miley no ha dado a conocer cuál será su agenda de trabajo para los dos últimos meses de 2021, pero sí escribió en una de sus publicaciones un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: “¡El último show del año en festivales! Gracias a todos los que vinieron a verme en vivo, y si no pudiste hacerlo, tu apoyo desde lejos significa ¡TODO! Sentí el amor cada noche y siempre es un honor para mí actuar para ustedes. ¡Los amo! ❤️💕” View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

