Nailea Norvind se retracta y niega ser bisexual, asegura que la malinterpretaron

La reconocida villana de las telenovelas, Nailea Norvind, dio una entrevista al elenco del programa “Hoy” en la que fue cuestionada sobre los rumores que aseguran que es bisexual, después de que en una charla con Mara Patricia Castañeda aseguró no creer en etiquetas.

Durante esta plática, la actriz aseguró que la bisexualidad era parte de su familia en varias generaciones y que, aunque solamente había tenido parejas hombres, sentía que esta preferencia sexual estaba dentro de ella. Pese a esto, dijo que no creía en catalogar a la gente, debido a que ella consideraba que lo ideal era vivir de acuerdo a lo que se necesitara en la vida.

Ante estas declaraciones, la actriz reveló a los conductores de “Hoy” que fue malinterpretada y que lo que quiso decir es que esta condición está dentro de todas las personas. Aseguró además que es un hecho histórico, así como algo que ha acompañado a la especia desde su origen, por lo que catalogarla como tal es un error.

También dijo que este término ha pasado por muchos contextos, pero que al final se trata únicamente de la libertad y de expresarse como mejor convenga al individuo.

Sobre la fotografía que subió a Instagram en la que se encuentra sin ninguna prenda encima, la intérprete de 51 años de edad aseguró que la subió debido a que lo consideró un buen ángulo. Destacó además que el ángulo, las luces y ella en medio de todo esto le pareció una expresión que merecía ser compartida por su belleza, libertad y sencillez.

Confesó que la foto la tomó ella misma por medio de su teléfono celular, que respondió a un momento de ocio y que responde a la necesidad que han tenido los artistas para promocionarse por sí mismos por la pandemia.

En días anteriores, Norvind había comentado que se mantenía firme respecto a las declaraciones que ofreció en torno a su bisexualidad, y aseguró que, aunque hasta el momento no ha tenido ninguna relación con una mujer, no la descarta para un futuro.

Sin dar importancia a la polémica que causaron sus declaraciones sobre su orientación sexual, la villana de telenovelas defendió a capa y espada su postura durante un encuentro con medios en la Ciudad de México.

“Lo dije muy como… lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, y me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios, eso es ¿no?, ¡viva todo!, ¡viva la libertad!, ¡viva tu felicidad!, ¡viva el amor!”.

Norvind señaló que los medios de comunicación parecen haberse sorprendido de sus declaraciones, a pesar de ser algo natural en los humanos.

“Creo que los que se han sorprendido son los medios y son los que tendrían que ya estar en esta época de progreso, de que, olvídate de los griegos, desde antes de los griegos, la humanidad somos bisexuales, a eso me refiero, no que yo esté saliendo de ningún tipo de closet, sino que siempre he sido un ser libre y veo potencial en todos”.