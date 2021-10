Así es por dentro la casa de Juan Manuel Cortés, presentador de ‘Suelta la Sopa’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El periodista colombiano Juan Manuel Cortés, quien es panelista del programa ‘Suelta la Sopa’, vive en un muy acogedor apartamento de la ciudad de Miami, en Florida, tal y como él mismo lo ha presumido con una serie de videos y fotografías que ha compartido en sus redes sociales.

En sus materiales, el famoso presentador nos ha llevado a conocer los rincones más íntimos de su acogedor hogar en la Ciudad del Sol, como es el caso de su cocina, su comedor, su sala, su recámara, entre otras habitaciones.

Cocina

La cocina nos la ha mostrado en múltiples ocasiones, ya que Juan Manuel es un amante de la buena gastronomíía y de los remedios caseros.

Comedor

Su comedor, situado a un costado de un gran ventanal, cuenta con una mesa rectangular de tono blanco con capacidad para ocho sillas, con diversos muebles, con un cuadro y con una televisión empotrada a la pared. View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

Sala

Su sala está conformada por un sofá modular de tono gris, por una mesa de centro, por un espejo con marco blanco, por plantas y por varios cuadros muy coloridos. View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

Recámara principal

Su recámara, la cual nos presumió durante su más reciente cumpleaños, está compuesta por una cama grande con ropa de cama de tonos claros y poruna cabecera café.

En la zona de cabecera tiene un pintoresco y muy hermoso cuadro que abarca gran parte de la pared. View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

Balcón

Su balcón, desde donde se tienen unas hermosas vistas a la bahía, es algo pequeño, por lo que Juan Manuel no cuenta con mucho espacio para colocar sus muebles de jardín, por lo que decidió decorarlo con algunas plantas. View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

A pesar de lo diminuto de su balcón, Juan Manuel se las ingenió e instaló una hamaca ahí, en la que ama recostarse mientras observa el mar. View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Cortes (@juanmaconfiesa)

Sigue leyendo:

Venden al triple, mansión que el exbasquetbolista Chris Bosh vendió en $14 millones

¿La recuerdas? Así era la campirana casa que Ludwika Paleta malvendió en Nueva York

Así luce la mansión abandonada de Julio César Chávez, donde era vecino Arellano Félix

Así es la casa de Florida de Rafael Araneda, el carismático presentador de ‘Enamorándonos’