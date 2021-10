Celia Lora presume sus voluptuosas curvas mientras posa de perfil con un top neón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de permanecer durante varias semanas “guardada” en ‘La Casa de los Famosos, Celia Lora salió para acalorar nuevamente las redes sociales con atrevidas prendas que dejan muy poco a la imaginación, tal como lo hizo este fin de semana con una sugerente imagen que compartió a través de sus redes sociales.

Y es que la modelo mexicana sacó a relucir nuevamente sus voluptuosas curvas, esta vez dejando cautivados a miles de usuarios que la siguen a través de su perfil oficial de Instagram, en donde modeló un atrevido top neón que estuvo a punto de mostrar de más mientras posa muy cerca de la cámara.

La playmate de 39 años que ganó popularidad por sus atrevidas apariciones en la revista Playboy; sin embargo, también ha logrado posicionándose dentro de las redes sociales gracias a las candentes sesiones fotográficas en las que se le ve con diminutos conjuntos de lencería que dejan muy poco a la imaginación, tal como lo hizo días antes, cuando se lució portando un conjunto en color negro que dejó con la boca abierta a más de uno. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Aunque las atrevidas instantáneas le han costado la censura en varias ocasiones, la hija de Alex y Celia Lora no deja de provocar a cerca de 10 millones de seguidores, como ejemplo de ello se encuentran varias posatales que compartió días antes, en las que presumió la belleza de sus exuberantes curvas con otro ligero set de prendas íntimas color rosado que dieron un toque de sensualidad con algunas plumas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

En esta ocasión, la estrella de “Acapulco Shore” recibió una lluvia de mensajes de admiración y candentes piropos por exponer su curvilínea silueta frente al espejo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

