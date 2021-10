Chiquis Rivera pide que le regalen esto en Navidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque muchos supondrían que los famosos tienen todo tipo de prendas caras a su alcance, Chiquis Rivera demostró que no es así, pues en dos videos que publicó reciente en sus historias de Instagram aparece mostrando sus pies con los calcetines rotos que usa.

La cantante explicó el motivo por el cual nunca tiene un buen par de calcetines: “No entiendo…o sea, si no se me pierden los calcetines, y tengo uno de un color y otro de otro, o sea, salen con hoyos. Así que si para Navidad me pueden comprar algo me pueden comprar calcetines, velas, Wipees, con eso me hacen feliz”.

Chiquis (quien es la invitada musical este domingo en Nuestra Belleza Latina) causó sensación hace unos días al compartir fotografías y un video en el que aparece caminando y luciendo sus piernas, con un look compuesto por un sombrero, body negro, medias, botas y un saco estampado; el mensaje que escribió junto a una de las sexys imágenes fue “los muslos gruesos salvan vidas”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

