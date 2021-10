Luciendo su retaguardia en leggings negros, Yanet García se muestra instalando una pantalla en su casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de sus historias de Instagram Yanet García mostró que no sólo es una bella modelo, sino también una mujer independiente que puede hacer cualquier cosa en su casa sin necesidad de ayuda. En dos videos se le ve en su departamento, cargando una pantalla y colocándola arriba de la chimenea, mientras luce su retaguardia en ajustados leggings negros.

Actualmente la ex chica del clima aparece en la portada de la revista Penthouse, y lo celebró compartiendo en su cuenta de esa red social varias fotografías de las sesiones para el número de octubre. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

En un largo mensaje que escribió acompañando una de sus publciaciones, Yanet se habla a sí misma, comentando los logros que ha alcanzado hasta ahora gracias a su determinación y empeño: “Hoy le digo a esa Yanet del pasado que sí se puede, que me siento orgullosa de que no haya parado de luchar por sus sueños a pesar de que tantas personas no creyeron en ella, a pesar de que tantas puertas se le cerraron y casi se rendía”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

