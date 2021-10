¿Qué pasó con “El Show de Omar y Argelia” que salía por K-LOVE en Univision Radio?

Exclusiva

Muy brevemente hablaron en su momento a través de las cámaras de Despierta América, pero luego un silencio invadió las ondas hertizianas de la K-LOVE 107.5 FM de Univision Radio en Los Ángeles. El Show de Omar y Argelia dejó de salir al aire luego de 18 años. Pero, ¿qué pasó realmente? Ellos mismos nos contaron qué sucedió después de aquel 3 de septiembre.

“La siguiente mañana mi cuerpo reaccionó a las 4 de la mañana como de costumbre. Volteé, vi a Argelia y ambos nos preguntamos -¿Y ahora qué?-“, cuenta Omar Velasco sobre su repentina salida junto a su esposa, Argelia Atilano del espacio que condujeron durante 18 años a través de la señal de K-LOVE 107.5 FM perteneciente a la cadena Univision Radio. Aunque parezca que fue un hecho arbitrario y al azar, no fue así. Los propios conductores del espacio cuentan que ya tenían trazado como meta cambiar de rutina en lo que sus hijas llegaran a cierta edad. Ese momento llegó, quizás antes de los previsto, solo que la pandemia les alargó la decisión.

Omar Velasco y Argelia Atilano explican que su intención era cambiar de horario. 18 años despertando a las 4 de la mañana para ir a trabajar y darle los buenos días a la ciudad de Los Ángeles requiere de muchísima energía y ellos ya habían dado todo en ese sentido. Para la pareja ya era tiempo de cambiar de rutinas y dedicárselo a la familia. “Pensamos en negociar el horario. Estuvimos en conversaciones con los directivos de la radio. No nos convenía lo que ofrecían a ninguna de las partes y decidimos cerrar el ciclo”, asegura Omar. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

Ante la interrogante del miedo a quedarse sin trabajo, los radiodifusores respondieron: “Te mentiría si te digo que no hay miedos. No sabes exactamente cuál es el siguiente paso. Pero hoy en día y a mi edad y experiencia es un miedo que me da ilusión”, afirma Omar Velasco a lo que Argelia Atilano agrega: “A mí me da fuerzas para seguir”. View this post on Instagram A post shared by Argelia Atilano (@argeliaatilano)

La comunicadora aseguró que su rutina cambió desde mediados de marzo del 2020 con la pandemia. Ella pasó a transmitir en la casa y las niñas a recibir clases en la misma también. Argelia Atilano admite con mucha honestidad y humildad el duro momento que vivió con el cambio tan brusco. Sin embargo, el mismo duró muy poco y se acostumbró a hacer radio en casa y sobre todo a recibir el mismo cariño que recibió durante dos décadas por parte de sus oyentes. View this post on Instagram A post shared by Omar Velasco (@omarvelasco_7)

“Lo único que lamento es no habernos podido despedir como hubiésemos querido. Retribuir al público tanto cariño y lealtad durante todo este tiempo. Aún así cerramos este ciclo de muy buena manera. Con un show fuerte, se despidió siendo el #1 mercado general, pero sí nos hubiese gustado decirles adiós con un sentido homenaje a nuestro radioescuchas”, agrega Argelia Atilano. Misma que se inició en KVEA 52 Telemundo (local en Los Ángeles), después dio el salto a televisión nacional en el programa Primer Impacto de Univision, de donde dice estar sumamente agradecida por las oportunidades que siempre le han brindado en especial Luz María Doria, productora ejecutiva del programa Despierta América. View this post on Instagram A post shared by Omar Velasco (@omarvelasco_7)

Durante todos estos años, los oyentes de El Show de Omar y Argelia los vieron enamorarse, convertirse en un matrimonio, tener a sus hijas y crecer profesionalmente. Sin embargo, la salida del aire de los mismos levantó rumores de una posible crisis en la pareja. “Estamos más unidos que nunca como matrimonio. Nunca hemos tenido tal crisis gracias a Dios.”, afirma Argelia Atilano.

Fueron casi dos décadas de buen humor, noticias, invitados de lujo y sobre todo de mucho crecimiento. “No fuimos corridos. Fuimos los únicos que decidimos cerrar este ciclo”, agrega Omar Velasco. Un hombre de casta de radio. Para él es una herencia de familia, amén de haber comenzado en la radio con apenas 21 años programando la misma. Desde entonces, las ondas hertizianas lo atraparon por muchos años.

Pero, ¿qué viene ahora para Omar y Argelia? Lo primero que dice ella es: “No considero que perdí a mi público. Ahora es que tenemos para ofrecerles”. Ambos están preparando proyectos en común y por separado. De hecho, Argelia Atilano ya comenzó y lanzó el libro “Grandes Dreamers”, donde se resalta la hispanidad y el trabajo de grandes mujeres en la historia de la comunidad latina.