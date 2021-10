Usando microbikinis, Carmen Villalobos luce su cuerpo en Cancún

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carmen Villalobos ha pasado días de ensueño en las playas de Cancún, donde ha lucido su escultural figura usando sexys microbikinis; todo lo ha dejado ver en sus historias de Instagram, publicando videos que han encantado a sus fans.

La bella actriz colombiana está celebrando su segundo aniversario de bodas con el actor Sebastián Caicedo, a quien le dedicó recientemente unas emotivas palabras: “2 añitos y contando 😍😍😍 Sigamos construyendo una relación basada en el respeto, la admiración , la paciencia, el trabajo en equipo, pero sobre todo en el amor ❤️❤️❤️❤️❤️! Te amooooo babycito @sebastiancaicedo 🥰🥰🥰”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

La protagonista de la telenovela “Café con aroma de mujer” tiene listo un nuevo proyecto televisivo, “Escuela imparables”, que se estrenará por canal E! el 8 de noviembre. En el show, Carmen ayudará a 12 mujeres a emprender sus propios negocios; ella escribió un mensaje al respecto en una de sus publicaciones de Instagram: “Un reality que EMPODERA A LAS MUJERES y en donde 12 emprendedoras recibirán las herramientas necesarias para que su negocio sea exitoso ❤️”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) También te puede interesar:

