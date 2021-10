En el bosque, Miley Cyrus presume su retaguardia en ropa interior transparente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Siempre polémica, Miley Cyrus ha vuelto a sacudir las redes sociales, ahora con la serie de fotos tomadas para el más reciente número de la revista Interview. La cantante aparece en atrevidas poses y en el bosque, destacando una imagen que la muestra de espaldas, luciendo su retagurdia con ropa interior transparente.

Miley también publicó un video en el que aparece en el bosque durante la sesión de fotos. Ella se lució tanto en topless como en un ajustado body de color amarillo, mientras come bananas y descansa entre dos árboles. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) View this post on Instagram A post shared by Brianna Capozzi (@briannalcapozzi)

Actualmente Miley Cyrus trabaja en su noveno álbum, que lanzará a finales de este año. El concepto de esta producción estará basado en la música bailable de finales de los años 70, y ella ha mostrado en su cuenta de Instagram fotografías con su nuevo look, en el que destacan su cabello ondulado y minivestidos. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

