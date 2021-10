Gwyneth Paltrow contó qué le dijo su hijo cuando descubrió la colección de juguetes sexuales que tiene la actriz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tener por padre o madre a una celebridad nunca resulta fácil, tanto por el acoso mediático indirecto que implica como por las siempre odiosas comparaciones, pero crecer a la sombra de una de las estrellas más famosas de la meca del cine se vuelve aún más complicado cuando se dedica además a vender todo tipo de juguetes sexuales, como es el caso de Gwyneth Paltrow y la impresión que se llevó su hijo cuando encontró los mismos.

La actriz, que tiene una hija de 17 años y un hijo de 15 , ha construido todo un imperio en torno al mercado del bienestar con Goop, que centra muy a menudo sus investigaciones y artículos en el placer femenino. En su portal, se venden desde potenciadores de la líbido a vibradores bañados en oro que se pueden utilizar como collar y, por supuesto, su prole está al corriente de ello. Ahora Gwyneth Paltrow ha desvelado cómo reaccionó el menor de dos sus hijos, Moses, cuando descubrió todos esos juguetes sexuales, que se comercializan bajo el sello de aprobación de su madre.

“Esto es algo que sucedió de verdad. Hace unos meses me dijo: ‘Mamá, al principio me dio mucha vergüenza que Goop vendiera vibradores, y luego me di cuenta de que no, porque es algo maravilloso. Estás consiguiendo que la gente no se avergüence de comprar algo. Eres una feminista'”, ha desvelado sin poder disimular su orgullo en el programa ‘The Ellen DeGeneres Show’.

A Gwyneth Paltrow no le cabe ninguna duda de que su hijo sigue sin gustarle pensar en esa faceta del trabajo de su madre, pero se alegra de que al menos haya sabido encontrarle el lado positivo. También cabe la posibilidad de que Moses haya leído alguno de los artículos de finanzas que explican cómo su madre ha construido desde cero una empresa valorada actualmente en más de 250 millones de dólares y eso haya ayudado a acabar con cualquier sensación de bochorno.

