En video, Marco Antonio Solís discute con su esposa Cristy en el gimnasio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque Marco Antonio Solís es el ídolo de multitudes, a la hora de la convivencia con su esposa Cristy es un marido como muchos otros, perdiendo en algunas discusiones. Así quedó demostrado en varios videos que ella publicó en sus historias de Instagram, en los que los dos lucen en plena forma y más relajados, tras concluir la gira “Una historia cantada” del grupo Los Bukis.

En uno de los clips se ve al cantante pedirle a la ex reina de belleza que se pese después de sus rutinas de ejercicio, diciéndole que él ya lo hizo. Pero la contestación de Cristy Solís es tajante: “Que no me quiero pesar, me vale, que no quiero saber, qué bueno por ti, pero yo no”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Finalmente, y luego de reírse del aparente conflicto, Marco Antonio se dejó ver cantando y posando para su esposa; ella acabó bailando de forma muy sexy el tema “Todo de ti”, de Rauw Alejandro. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

También te puede interesar:

-Los Bukis finalizan con llenos totales su gira “Una Historia Cantada” por Estados Unidos

-Cristy Solís, la esposa de “El Buki”, luce su figura al máximo mientras se ejercita al ritmo de Ed Sheeran