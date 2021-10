La modelo Cara Delevingne contó detalles de una noche de sexo desenfrenado que tuvo dentro un ascensor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si hace unos días Cara Delevingne se animó a revelar públicamente que perdió la virginidad a la edad de 18 años, en medio de una etapa vital llena de inseguridades para la modelo, ahora la estrella de las pasarelas Cara Delevingne ha querido ofrecer todo lujo de detalles sobre una noche de sexo desenfrenado dentro de un ascensor.

A su paso por el programa ‘Lady Parts’, del canal de contenidos digitales de Ellen DeGeneres, Cara Delevingne de 29 años ha contado muy melancólica una noche de sexo que tuvo en un ascensor. También dijo que su amante, a quien conoció ese mismo día y con quien estuvo horas tocando y cantando acabaron dejándose llevar por sus instintos antes siquiera de poder llegar a una habitación. Por esto tuvieron que desatar sus pasiones dentro de un ascensor. La modelo dijo que fue un impulso muy agradable y placentero.

“Fue maravilloso, fue algo muy sexy y una locura”, ha resumido Cara Delevingne así su vivencia tras explicar los pormenores de un encuentro relativamente fortuito pero que se fue cociendo a lo largo de toda la velada. “Fue una experiencia de una noche, cuando era bastante más joven, pero recuerdo sobre todo lo espontáneo de todo el asunto”, ha comenzado con su relato sobre el ascensor.

“La persona con la que estuve… Estuvimos tocando música durante tres horas. Yo estaba con la batería y él con la guitarra, y luego cambiamos de instrumento. Después, me iba a llevar a casa, pero no nos resistimos y acabamos haciéndolo en el ascensor. No pasó nada más pero no porque no me gustara, es que le había conocido literalmente ese día. Me quedé pensando: Esto es de locos”, ha confesado Cara Delevingne.

