Livia Brito deja sin palabras al revelar bajo qué condiciones haría un desnudo artístico

A solo unas semanas de haberse despedido de su personaje de “Fernanda Linares” en la telenovela La Desalmada, Livia Brito reapareció ante las cámaras y habló sobre sus planes en la pantalla chica, e incluso reveló que retos le gustaría emprender para seguir formándose como actriz. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En entrevista en el late show Faisy Nights, la famosa se sinceró sobre varios aspectos de su vida, especialmente en el profesional, donde reveló que aún le gustaría explorar más posibilidades dentro de sus personajes, destacando que no descarta la idea de representar a un hombre o besar a una mujer.

“Me encantaría hacer de hombre, un personaje de hombre. No sé, besarse con una mujer, de hecho ya me propusieron una. Pero pues soy actriz, si me tengo que besar, pues me beso. Si el personaje amerita que se bese con una mujer, se hace. Sí me encantaría disfrazarme de un hombre para ver la caracterización y qué tan bien podría hacerlo como actriz de actuar como hombre”, compartió frente a Faisy, Michelle Rodríguez y Mariana Ramírez.

Asimismo, Livia Brito fue cuestionada sobre la posibilidad de un desnudo, y al respecto indicó que solo lo haría, de ser necesario, para algún proyecto en cine o teatro, puesto que “en tele si es como mucho rollo, en teatro seria difícil pero si lo haría también”.

Ya encarrilados en el tema, la actriz contó algunas anécdotas durante las grabaciones de su más reciente melodrama, “La Desalmada”, donde reveló que durante los rodajes de escenas íntimas llegó a invitar a su pareja para que “viera que onda” y no se pusiera celoso de lo mostrado en las pantallas.

