Ladrones aprovechan viaje de Paulo Dybala a Rusia para entrar a robar a su mansión en Italia

El futbolista argentino Paulo Dybala, de 27 años y quien es pareja de Oriana Zabatini, no está pasando por su mejor momento, al darse a conocer que hace unos días fue saqueada la mansión que poseen en la localidad de Mocalieri, cerca de Turín, en Italia.

De acuerdo a información de diversos medios de comunicación italianos, la casa del jugador de la Juventus fue visitada por los amantes de lo ajeno aprovechando que él se encontraba en Rusia apoyando a sus compañeros en su partido ante el Zenit.

Trascendió que los intrusos ingresaron a la vivienda por una de las ventanas de la planta baja y se llevaron consigo algunas joyas y relojes de alta gama, desconociéndose, hasta el momento, el monto total de lo robado.

“Dybala está completando el inventario para averiguar si falta algo más dentro de la casa”, informaron los medios locales.

El robo fue posible pese a que un vigilante de la zona dio aviso a la policía sobre la presencia de intrusos al interior de la morada, quienes lograron escabullirse antes de que la primera patrulla llegara al lugar.

Hasta ahora no hay reporte de detenidos, ni se ha proporcionado mayor información sobre los presuntos responsables del robo.

¿Cómo es la casa de Paulo Dybala y Oriana Zabatini en Italia?

Por medio de diversos videos y fotografías, la hija de Catherine Fulop y el jugador de la Juventus nos han llevado a conocer los rincones más recónditos de su nidito de amor que cuenta con tres recámaras.

Cocina

La cocina es el sitio favorito de la también actriz y así lo demostró en el video que realzó para el programa ‘MTV Cribs’.

Esa habitación es abierta y está compuesta por una alacena de color blanco, electrodomésticos de acero inoxidable, así como por una barra que es utilizada por la pareja como desayunador y para preparar sus alimentos.

Sala de estar

Tras cruzar la puerta de acceso, la primera habitación es la sala de estar, un espacio que cuenta con tres sillones de color blanco, una mesa de centro de vidrio, una televisión empotrada a la pared, un gorila cargando un barril y la amplia colección de trofeos del también jugador de la Selección de Argentina.

Desde esa habitación se tienen espectaculares vistas al jardín gracias a sus grandes ventanales.

Cuarto de piano

El cuarto de piano cuenta con un piano Yamaha de color negro, una mesa de vidrio templado con espacio para cuatro sillas, un sofá y un librero.

En una de las paredes tienen una serie de fotos en las que dan muestra del gran amor que tanto presumen.

Oficina

Su hogar también cuenta con una oficina equipada con un librero, una mesa para el ordenador, así como una muy cómoda silla estilo asiento de automóvil de carreras.

Sala de juegos

La casa del delantero, de 26 años, también tiene una sala de ocio, la cual está conformada por distintos juegos, incluido un simulador de carreras.

Cuarto de jerseys

Además de sus trofeos, Dybala también conserva en un cuarto los jerseys que ha intercambiado a lo largo de su carrera.

Mientras algunos los tiene guardados en cajas, otros los tiene colgados, mientras que los más especiales los tiene enmarcados en la pared. View this post on Instagram A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala)

Recámara principal

La recámara de la parejita tiene una cama grande, ropa de cama de color gris y una puerta con salida al jardín.

También cuenta con un tocador que es donde la intérprete de ‘Luna Llena’ suele arreglarse para siempre lucir simplemente hermosa.

Gimnasio

El gimnasio consta con todo lo necesario para que Paulo y Oriana puedan llevar a cabo una muy completa y exigente rutina de ejercicio. View this post on Instagram A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala)

Jardín

Como toda casa de futbolista, el jardín tiene un rol muy importante, al contar con extensas áreas verdes donde Dybala se puede entrenar sin la necesidad de salir de casa.

Las áreas verdes también destacan por sus camas de sol, su terraza y su piscina, un espacio que se convierte en el mejor aliado de la pareja durante la temporada de calor. View this post on Instagram A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala)

