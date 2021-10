Celia Lora se viste con un atrevido body transparente que dejó ver su lencería y curvas de infarto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque disfruta compartir imágenes ardientes y completamente libres de censura, Celia Lora se ha tenido que medir en las publicaciones que realiza constantemente en redes sociales, en donde más de una vez ha sido castigada. A pesar de ello sigue dando de qué hablar gracias a sus atrevidas fotografías en las que deja muy poco a la imaginación.

En las recientes publicaciones que dio a conocer dentro de su cuenta oficial de Instagram, la modelo mexicana se dejó ver posando con un sensual body negro que cubrió todo su cuerpo, pero gracias a las transparencias expuso al máximo su voluptuosa figura.

Fiel a su estilo irreverente, la expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ provocó a sus admiradores y reventó los termómetros gracias a su sensualidad. Sin embargo, en esta ocasión dejó ver el sexy conjunto de lencería, por el que miles de seguidores acabaron con la boca abierta.

Pero eso no ha sido todo, ya que días antes Lora aumentó su espectacular colección de candentes instantáneas, y es que, utilizando tan solo unas medias de red y una camisa blanca que desabotonó dejó ver que no lleva ropa interior mientras simula hablar por teléfono, generando la reacción de más de 120 mil fanáticos que cayeron rendidos ante su belleza calificado la reveladora postal con un “me gusta”.

Por fortuna para sus fieles admiradores, esta no fue la única postal que mostró la hija del rockero Alex Lora, ya que semanas atrás reveló varias imágenes más, en las que utilizó el mismo conjunto que desató pasiones. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Posando con una camisa de piel color café, nuevamente dejó a la vista sus voluptuosos encantos logrando deslumbrar a cerca de 120 mil fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Asimismo, paralizó el corazón de miles de usuarios ante quienes posó en varias ocasiones con un conjunto de lencería en color blanco y negro, con el que acentuó la belleza de sus prominentes curvas que le quitan el sueño a cualquiera. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora) View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

