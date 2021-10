Una actriz trangénero reveló “encuentros sexuales” con Mauro Icardi

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El futbolista argentino Mauro Icardi sigue en el ojo del huracán tras vivir unas semanas complicadas en su vida privada, al ser vinculado en un tema de infidelidad con la actriz argentina María Eugenia “La China” Suárez, que produjo la separación de su esposa, Wanda Nara.

Aunque el jugador no ha declarado sobre lo sucedido con la actriz, el PSG le dio licencia para resolver sus asuntos personales. Sin embargo, en los últimos días la polémica sumó a otro personaje en la vida íntima del futbolista, con las declaraciones de una actriz transexual italiana, que aseguró que tuvo encuentros sexuales con el jugador.

Guendalina Rodríguez, actriz transexual, publicó en sus redes sociales algunas capturas de pantalla donde el jugador le reclamaba haber ventilado los supuestos encuentros íntimos en ocasiones anteriores. luego dices que me invento las cosas. El señor me pidió una videollamada para hablar esta vez yo lo grabo todo #MauroIcardi #WandaNara #Juve #Calcio #Milan #Paris pic.twitter.com/DiN5eQ8h3A— Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) October 20, 2021

Además de los reclamos del propio Icardi, Guendalina Rodríguez publicó un mensaje de la esposa del jugador, señalando que está inventando toda una historia y que tiene vínculos con la actriz argentina “La China” Suárez. buenos dias aqui un mensaje que recibi aqui es la elegancia en persona de esta mujer frustrada que no acepta que su esposo quiera ser libre y abierto y no solo no agregue nada mas entonces no digas que no me crees .. .. #MauroIcardi #WandaNara #WandaGate #inter #Paris #Juve pic.twitter.com/Ccp3Qu86QD— Guendalina Rodriguez (@guendarodriguez) October 22, 2021

Por parte del jugador, no ha habido ningún pronunciamiento sobre los supuestos encuentros sexuales con la actriz transexual, aunque el delantero argentino ya se encuentra trabajando con su club en Francia, tras unos días de licencia personal.