Aleida Núñez enamora a sus fanáticos con body negro que deja ver sus torneadas piernas

Aleida Núñez inició su carrera como actriz, pero gracias a su talento, carisma y deslumbrante personalidad, también llegó a derrochar talento sobre los escenarios musicales. Con el paso de los años ha logrado destacar como una de las celebridades de redes sociales, en donde no deja de llamar la atención gracias a la publicación de sensuales fotografías en las que deja a la vista sus curvas de infarto con todo tipo de prendas.

En una de sus más recientes publicaciones, la actriz y cantante mexicana presumió la belleza y sensualidad que la caracteriza ante sus seguidores de Instagram, red social en la que apareció luciendo un sexy body color negro con el que dejó a la vista de cerca de 3 millones y medio de seguidores sus estilizadas piernas.

Junto a la frase: “Con un beso sabrás todo lo que he callado“, la famosa llamó la atención de por lo menos 17 mil seguidores, quienes calificaron la imagen.

Aunque una vez más se olvidó de los diminutos bikinis y tampoco presumió sus piernas con un diminuto vestido, días antes apareció desde el gimnasio realizando una serie de ejercicios con un ajustado conjunto deportivo color arena, con el que apareció más provocativa que nunca mostrando sus curvas ante la cámara y seguramente habrá dejado con la boca abierta a más de uno. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Días antes, compartió un video en el que se le ve luciendo sus curvas de infarto durante la presentación a prensa de ‘Amor de tres… espectáculo de cabaret’, el cual marca su regreso a los escenarios luego de varios meses en los que se vio obligada a parar por la pandemia. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

En otra serie de fotografías compartidas en la misma red social, apareció modelando el mismo vestido dorado con algunas transparencias que acentuaron todos sus encantos, prenda que provocó una lluvia de halagadores mensajes en los que sus fieles admiradores destacaron lo bella que luce. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

No cabe duda que la jalisciense está acostumbrada a llamar la atención con ayuda de sus atrevidas publicaciones, pues en otras ocasiones también ha logrado llamar la atención posando con diminutos shorts, con los que salió a la calle para consentir la pupila de sus fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

