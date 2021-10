¿Será este el último año de Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A ciencia cierta saber esto de antemano a estas alturas y con tantos denuncias legales y públicas que tiene encima el programa de entretenimiento de Univision, El Gordo y La Flaca, sería prácticamente imposible. Pero eso no evita que muchos de los televidentes, seguidores y por supuesto fanáticos de uno de sus conductores, el muy querido Raúl de Molina se pregunten: “¿Será este el último año de Raúl en El Gordo y La Flaca?

Raúl de Molina es uno de los periodistas de entretenimiento con más trayectoria dentro de la televisión hispana. Recordemos que comenzó su carrera siendo fotógrafo- paparazzi y, desde entonces, ha seguido muy de cerca todas las noticias que tienen que ver con los artistas más queridos y también los más odiados. Además de esto, El Gordo, Raúl de Molina, junto a su compañera Lili Estefan, tienen 23 años ante las pantallas de este prestigioso programa. Pero sus continuos viajes durante este año y la suplencia que le ha hecho Julián Gil en varias de sus ausencias ha puesto a muchos a pensar si este sería el retiro de Raúl de Molina de las cámaras de El Gordo y La Flaca.

África, Hawaii, República Dominicana, Napa Valley, Nueva York, Colorado, etc han sido los destinos de Raúl de Molina durante este 2021. Siempre de la mano de su eterna compañera Millie de Molina y, en ocasiones, de Mia de Molina, hija de ambos. Esto ha levantado algunas sospechas sobre si “El Gordo” ya estaría cansado y preferiría seguir viajando y dedicarse a descansar. El actor Julián Gil le sumó más expectativa a lo que parece ser un “chisme de pasillo” con su presencia en el set de El Gordo y La Flaca y quizás, con mucha más responsabilidad de lo que lo hemos visto en oportunidades anteriores. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

A esto debemos agregarle también, que este año Raúl de Molina fue denunciado públicamente por algunas famosas que arremetieron y aseguraron que a “El Gordo”, en ocasiones, se le fue la mano cuando hacían “El Jacuzzi” en el programa de televisión. Además, no podemos olvidar la demanda legal que pesa sobre el ex productor de El Gordo y La Flaca, Enrique Albis por abuso acoso sexual a varias modelos que fueron hacer casting para este programa. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

No sería muy jalado por los pelos pensar que, después de más de 25 años ininterrumpidos de trabajo dedicado al mundo del entretenimiento, Raúl de Molina quisiera tomarse al menos, un merecido descanso. Sobre todo cuando las cadenas hispanas más grandes de televisión como los Univision y Telemundo han venido experimentado importantes despidos y grandes cambios. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Total que habría que esperar a que llegue el fin de año y ver si Raúl de Molina continúa ante las pantallas de televisión al menos con El Gordo y La Flaca o si, por el contrario, las sospechas de mucho son ciertas y El Gordo más querido de la televisión hispana, Raúl de Molina, anuncia su retiro de uno de los programas de farándula más importantes del entretenimiento latino. View this post on Instagram A post shared by Raul De Molina (@rauldemolina)

Sigue leyendo:

Raúl de Molina del incidente con lo hijos de Aracely Arámbula: “Si abrió la puerta nuestra reportera está muy mal hecho”

Jorge Ramos, Lili Estefan y Raúl de Molina: Este es el supuesto salario de estos tres grandes de la TV, según Chisme No Like

Chisme No Like informa allanamiento policial a la casa televisiva de Raúl de Molina y Lili Estefan