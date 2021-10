Snoop Dogg está de luto y conmueve a sus fans con emotivo mensaje en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El rapero Snoop Dogg está de luto. Su mamá Berverly Tate falleció y él mismo fue a su cuenta Instagram para darle la noticia a sus fans, quienes se conmovieron por el emotivo mensaje que publicó el cantante.

Snoop Dogg hizo público unos sentidos mensajes que su cuenta de Instagram que conmovieron a sus fanáticos. El rapero le rindió un sentido homenaje a su mamá. La definió como: “El ángel que le dio la vida”. Acompañando las palabras con un video con la canción preferida de Beverly, “Giving Love”. De fondo se puede ver la imagen de la mamá de Snoop Dogg.

“Mamá, gracias por tenerme. Y gracias a Dios por darme un ángel como madre”, escribió Snoop Dogg en su cuenta de Instagram, en la que recibió también cientos de mensajes de condolencia, pésame y muestras de cariño para el afamado astro del hip hop. Entre los mensajes de apoyo ha recibido varios de otros famosos que le tiene mucho cario al rapero como lo son: Dwyane Johnson, Taraji P. Henson, Busta Rhymes y Lizzo. View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

El hijo del afamado artista, Vernell Vardano, también ha recurrido a las redes sociales en este caso, Twitter, para pedir a los fans y amigos de su hijo que recen por la memoria de la malograda Beverly y por toda la familia del intérprete. “La mamá de Snoop Dogg ha fallecido hoy. Por favor, rezar por nuestra familia porque lo necesitamos más que nunca”, ha tuiteado. View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg) View this post on Instagram A post shared by snoopdogg (@snoopdogg)

