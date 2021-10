Thuany Martins y Adrián Uribe celebran el bautizo y primer cumpleaños de su hija Emily

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que se convirtió en papá por segunda ocasión, Adrián Uribe no ha dejado de enternecer las redes sociales con hermosas imágenes en las que presume los primeros logros de su pequeña Emily, es por ello que no podía dejar de celebrar el primer año de vida de su hija, a quien procreó con la modelo Thuany Martins.

El pasado fin de semana la carismática pareja publicó algunas fotografías con las que recordaron cómo ha cambiado su vida con la llegada de su primera hija en común, pues celebraron con millones se seguidores de redes sociales el cumpleaños número uno de la bebé.

El primero en rememorar la fecha fue el actual conductor de ‘¿Quién es la máscara?’, quien a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram compartió una fotografía inédita de la llegada de su hija, en donde aparecen los orgullosos papás.

Enseguida añadió a su galería fotográfica una tierna postal en la que aparece dando un tierno beso a Emily junto a la frase: “¡1 año de vida!“.

Por su parte, la modelo brasileña hizo una recopilación de fotografías en las que recordó su embarazo, así como los primeros 12 meses de su primogénita. La publicación fue acompañada con una emotiva dedicatoria.

“A las 7:05am llegaste a mi vida. 1 año que Dios me bendijo con tu llegada, 1 año que llegaste para llenar nuestras vidas de felicidad. ¡Feliz cumple mi princesa Emily! Gracias por elegirme, gracias por ser mi mejor maestra. ¡TE AMOOOO! Feliz 1 año“, escribió Martins al pie de la serie de postales que fue aplaudida con más de 46 mil “me gusta” y una lluvia de felicitaciones y buenos deseos. View this post on Instagram A post shared by Thuany Martins (@thuanymart)

Sin embargo, durante el mismo fin de semana la pareja aprovechó para celebrar por partida doble, pues también organizaron el bautizo de la pequeña, en donde convivieron con un selecto grupo de familiares y amigos.

Algunas imágenes del evento fueron retomadas dentro de la misma red social por los invitados y fanáticos del actor. View this post on Instagram A post shared by Nadir Assis Symonds (@nadirassis)

Recordemos que fue el 24 de octubre de 2020 cuando el comediante compartió la primera fotografía de su hija, en donde también reveló algunos detalles de su nacimiento: “Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija. Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado“,

También te puede interesar:

–La ‘locura’ por amor de Adrián Uribe y su esposa que enloqueció a sus fans

–Esta es la razón por la que Adrián Uribe recibió tremenda cachetada de su esposa

–Adrián Uribe muestra orgulloso cuál fue la primera palabra de su bebé