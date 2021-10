En ajustados jeans, Ninel Conde camina sensualmente presumiendo su look de rubia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde continúa con su gira por Estados Unidos, presentándose en diversos bares, restaurantes y auditorios al aire libre. Y en días recientes la cantante ha sorprendido a sus fans al mostrarse con un nuevo look de melena rubia.

En sus historias de Instagram, el bombón asesino compartió un video en el que se le ve partiendo de un concierto hacia un auto, caminando sensualmente mientras presume su escultural figura en ajustados jeans. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El pasado fin de semana Ninel Conde se presentó en Houston, en un evento de “La feria del taco”. Ella publicó videos grabados durante su actuación y escribió un mensaje para sus seguidores: “Tengo el corazón lleno de tanta felicidad. ❤️Cuando haces lo que amas, todo el esfuerzo y sacrificio vale la pena, y compartir mi música con ustedes para mí no tiene precio 😍. Gracias Houston, por tan lindo recibimiento… ¡La pasamos increíble! 🔥” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

