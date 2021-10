Ex esposa del cantante Phil Collins asegura que el mismo no se lavaba los dientes, ni se bañaba durante meses

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El próximo mes de diciembre el cantante Phil Collins ofrecerá una declaración en video por la batalla legal que mantiene con su ex esposa Orianne Cevey, con quien se casó en dos ocasiones: en 1999 y en 2015. Misma que aseguró en una corte que el famosísimo Phil Collins no se lavaba los dientes, ni se bañaba durante meses.

Phil Collins y su ex esposa se están peleando por una mansión que tienen Florida. Ella dice que la misma le pertenece por un acuerdo verbal al que ambos habrían llegado tras su segunda boda, según el cual el cantante pondría la mitad de la vivienda a su nombre a cambio de que renunciara a los derechos sobre otra propiedad que donde habían vivido la primera vez que estuvieron casados. Orianne Cevey, ex mujer de Collins dijo en su defensa que la higiene del música daba mucho qué desear y que ni siquiera se cepillaba los dientes a diario como suelen hacer casi todos los adultos.

Hasta ahí, nada se sale de lo normal en el proceso de divorcio de una celebridad. El problema es que se espera que los abogados de Orianne, ex esposa de Phil Collins, le interroguen acerca de las declaraciones que ella ha realizado sobre el cantante de 70 años, lo ha acusado de abusar del alcohol y de los medicamentos con receta durante el tiempo que pasaron juntos. También ha dicho que Phil Collins no se lavaba los dientes durante meses y dejaba de ducharse y se volvía “depresivo, abusivo e incapaz de mantener relaciones sexuales” debido a sus adicciones. View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

Se espera que Phil Collins realice su declaración en algún momento tras el final de su gira de conciertos y sus representantes legales se han adelantado al revuelo que causarán sin duda las cuestiones acerca de sus hábitos de higiene alegando que los comentarios de su ex esposa, con quien tiene dos hijos, son “escandalosos, poco éticos y, en su mayor parte, patentemente falsos o groseramente exagerados”, además de resultar “totalmente irrelevantes” en la disputa por la mansión que se están peleando. View this post on Instagram A post shared by Phil Collins (@officialphilcollins)

