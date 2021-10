Hoy comienza el juicio contra el ex productor de El Gordo y La Flaca, Enrique Albis por los cargos de agresión sexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Chisme No Like / Cortesía

En junio de este año, el ex productor de El Gordo y La Flaca, Enrique Albis, fue detenido después de presentarse ante una jueza por los delitos de agresión sexual y detención ilegal después que varias actrices y modelos lo denunciaran por haberlas acosados mientras realizaban casting para trabajar en el programa de Univision. Hoy, más de cuatro meses después, comienza el juicio en contra de Enrique Albis.

Después de haberse retransmitido unas grabaciones por el programa de farándula Chisme No Like, donde el exproductor de El Gordo y La Flaca, Enrique Albis se escucha decirle varios improperios y hasta mucho más a una actriz que asistió a las instalaciones de Univision para realizar una audición, la cosa se agravó para el cubano. La justicia no lo perdonó y tuvo que entregarse a las autoridades americanas. Hoy, las víctimas de Albis podrán ver una luz al final del túnel de ser ciertas todas las denuncias que pesan en su contra. El juicio contra el exproductor ha comenzado en la ciudad de Miami.

Ahí tanto, las defensas de las denunciantes como los abogados de Enrique Albis presentarán sus pruebas en torno al caso. Se le leerán oficialmente los cargos que se le imputan y se procederá en las siguientes sesiones a presentar testigos ante el juez.

Una vez concluido este proceso que es en puede tomar un tiempo indefinido, se procedería a dar un dictamen en cuanto a sus cargos y, de ser declarado culpable, se deberá fijar la sentencia o, del ser caso, una posible fianza. Sin embargo, hace meses el propio periodista de entretenimiento Javier Ceriani aseguró que Enrique Albis no estaba con su familia y que no contaba con el sustento económico para pagar la fianza cuando se entregó. Así que habría que ver qué sucede en torno a esto.

Por su parte, el programa de farándula El Gordo y La Flaca no han emitido comentario alguno en mucho tiempo desde que el ex productor fuera despedido. Tampoco lo han hecho a título propio sus conductores: Lili Estefan y Raúl de Molina, así como ninguno de sus reporteros: Clarissa Molina y Tanya Charry, entre otros después de tal anuncio en el 2019. View this post on Instagram A post shared by Hugo Carrizales Bravo (@hugocarrizalesbravo)

