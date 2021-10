Luz Elena González regresa al gimnasio, luciendo su figura en ajustados leggings grises

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante mucho tiempo -debido a la pandemia de COVID-19- Luz Elena González realizó sus rutinas de ejercicios en su casa, pero ahora ha regresado al gimnasio, y compartió en sus historias de Instagram varios videos en los que luce su escultural figura usando ajustados leggings grises. Al llegar, de inmediato comenzó a ponerse en forma en la bicicleta fija.

A sus 47 años la actriz cuenta con un cuerpo envidiado por muchas. Ella tiene ya casi medio millón de seguidores en TikTok, donde publica divertidos videos, como uno en el que aparece moviendo sus caderas precisamente después de hacer ejercicio. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Tras más de un año de ausencia en las telenovelas, Luz Elena González ha regresado con un rol coestelar en la producción “Mi fortuna es amarte”, que se estrenará en México el 8 de noviembre. En ese melodrama comparte créditos con Susana González, Chantal Andere, David Zepeda y Luis Felipe Tovar. View this post on Instagram A post shared by Luz Elena González (@luzelenaglezz)

