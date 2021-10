Más dolores de cabeza para El Gordo y la Flaca, gracias a Chisme No Like que investiga nuevo escándalo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Javier Ceriani soltó una nueva bomba sobre El Gordo y la Flaca en Chisme No Like. El programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina no parece tener descanso y va de escándalo en escándalo. Hoy, para empezar da inicio el juicio en contra de Enrique Albis, ex productor del mismo que enfrenta cargos por agresión sexual y detención ilegal. Y es que han sido varias las actrices y modelos que lo han señalado por acoso, todo mientras realizaban castings para trabajar en el famosos programa de entretenimiento de Univision.

Desde el día uno, cuando el show conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain destapó este escándalo, el argentino expone esto con el inicio del “Me Too Latino” y se mantiene constante en su llamado a las celebridades, instándolas a denunciar y no callar más.

Por otra parte, hoy el conductor de “Chisme En Vivo” dejó ir una nueva bomba, la cual sonó como una advertencia latente de lo que puede esperar El Gordo y la Flaca. “Todos los que trabajan en El Gordo y la Flaca son millonarios. ¿Cómo hicieron dinero con un sueldo de productor? Todos reciben regalos; hay muchas cosas ahí que algún día como sacamos lo de Albis podemos sacar esto”, aseveró Ceriani.

Pero esto no fue todo, el rubio platinado también agregó: “Le damos el chance de que se vayan antes, pero si un día se saca la caja de Pandora… La misma Jenni confesó que le daba regalos a los productores de El Gordo y la Flaca con lapiceros de $500″. Las palabras de Javier no vienen solas, son muchos los que opinan que así como Suelta La Sopa ha llegado a su fin, puesto que Telemundo ha decidido cancerlar su transmisión en diciembre, así también es posible que pase lo mismo con el programa de Univision. Cabe recordar que su conductor, Raúl de Molina, también fue señado el pasado mes de abril por una denuncia de tocamiento indebido.

La cantante Virggi López le dijo a Chisme No Like sobre Raúl de Molina: “Me quedo en bikini, entro al jacuzzi y yo inocente… porque tú no te vas a imaginar que una persona quiere crear una situación incómoda en vivo y resultó que el hombre empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas”.

Sobre la nueva investigación que Javier Ceriani parece estar protagonizando sobre lo que pasa adentro de El Gordo y la Flaca esto fue lo tuvo para decir: “Cuidado, porque el día que se destape: quién cobró, quién se enriqueció en ese programa sin permiso, porque tienen que enriquecerse con el sueldo no con los regalos, se va a prender fuego esa producción. Los quiero. Hasta mañana. No se olviden de bailar, de bailar, de bailar“.

