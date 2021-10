Chiquis Rivera maneja una moto con descarados cacheteros de jean en su nuevo videoclip “Cualquiera”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Justo ayer la cantante Chiquis Rivera dio a conocer un importante anuncio a sus seguidores con unos cacheteros de jean. Hoy vuelve a mostrar los mismos, pero montada en una moto y resulta que todo esto es parte de su videoclip “Cualquiera”, el cual produjo de la mano de Universal Music.

Mientras unas bailan, Chiquis Rivera se encarama en una moto y va a toda velocidad condunciéndola usando shorts cortitos o los común llamados cacheteros. Obviamente, esto le voló la imaginación a sus seguidores, quienes no dejaron de lanzarse flores a la hija de Jenni Rivera en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

Pero, mientras se encarga del lanzamiento de “Cualquiera” continúa adelante con dos proyectos más. Su libro “Invencible”, donde habla de sus inseguridades, miedos y ansiedades y cómo las superó. A la par del proyecto que está realizando en NBC Universo, “Lo Mejor de Ti” con Chiquis Rivera, donde ayuda precisamente a personas que han pasado por situaciones fuertes similares a las que a ella le ha tocado vivir desde muy joven. Además de esto, las apoya para hacer un cambio radical en cuanto a su imagen.

Qué mejor ejemplo de eso que el uso de shorts cacheteros. Justo hace poco Chiquis Rivera le dijo a Jomari Goyso que ella jamás había usado shorts, pero que se siente tan segura de sí misma en este momento y tan sexy, que se aventó y el resultado salta a la vista. Cientos de seguidores babeados con las curvas explosivas de Chiquis. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No hay duda que Chiquis Rivera está empoderando a la mujer latina. Ella es un ejemplo perfecto que no hay que ser una modelo 90 60 90 para usar determinada ropa o para sentirse sensuales. Sin duda alguna es una de las artistas curvys más importantes en este momento y miles de mujeres se lo agradecen. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

