Así es la Hacienda El Primor, donde se grabó “La Desalmada”

La Desalmada es una de las telenovelas más exitosas del momento, protagonizada por actor mexicano José Ron y la actriz cubana Livia Brito, que está llamando la atención de los televidentes, que además de la trama que maneja, ha destacado por la Hacienda El Primor, que luce impresionando y es donde se desarrolla la mayoría de los hechos.

La hacienda está ubicada en la población de Malinalco, en el sur del Estado de México, una zona conurbada de la capital del país.

Aunque en realidad El Primor, es un rancho llamado San José, que fue construido en 1955 por el arquitecto Francisco Pérez de Salazar, de acuerdo con lo publicado por el sitio de TVyNovelas.

El Primor, es la hacienda donde el malvado Octavio Toscano, interpretado por el actor mexicano Eduardo Santamarina, ha orquestado sus más malévolos planes para apoderarse de las propiedades de los pequeños ganaderos, del pueblo de Ichámal.

La telenovela, producida por José Alberto Castro, se estrenó por Univision el 23 de agosto y ha tenido gran aceptación por los televidentes. Aunque en México, donde se desarrolla la trama, comenzó a transmitirse desde junio.

Hacienda El Primor rodeada de montañas

El lugar está rodeado de montañas y bosques, lo que lo hace muy atractivo para el turismo, además de que tiene un clima semitropical, que lo hace aún más fascinante para quienes pueden disfrutar de su estancia ahí.

De acuerdo al sitio de entretenimiento, la Hacienda El Primor, tiene dos lagos artificiales, donde se puede remar, además de que cuenta con árboles frutales, hortalizas.



En el lugar también hay una pequeña iglesia que tiene cupo para 50 personas.

Además de una alberca, donde han presumido sus delineados cuerpos las actrices que participan en el melodrama y que han habitado en la hacienda, como Marjorie de Sousa (Julia), Livia Brito (Fernanda), Kimberly Dos Ramos (Isabella), y por su puesto su “dueña”, Marlene Favela (Leticia).

El lugar también cuenta con unas grandes caballerizas, las cuales salen en algunas tomas de “La Desalmada”, que muestra el poderío que tiene su “dueño” Ocativio Toscano.

Grandes caballerizas

Son varias las escenas que se grabaron en las caballerizas, que muestra lo grande que es la Hacienda El Primor.

Son varias las atracciones con las que cuenta el lugar, aunque no todas salen en la telenovela protagonizada por la cubana y el mexicano, como las chanchas de fútbol, basquetbol.

En la cuenta de Instagram de La Desalmada, se muestran paisajes que están rodeados de montañas, donde Octavio y Fernanda pasean a caballo. View this post on Instagram A post shared by La Desalmada (@desalmadatv)

Las recámaras son amplias con un estilo muy mexicano, como pueden verse en las escenas donde aparece Isabela, interpretada por Kimberly Dos Ramos. View this post on Instagram A post shared by La Desalmada (@desalmadatv)

El estilo también puede apreciarse en la habitación principal, donde aparece Octavio Toscano y Leticia. View this post on Instagram A post shared by La Desalmada (@desalmadatv)

La telenovela sigue sumando buenos niveles de audiencia para la cadena hispana Univision.

