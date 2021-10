Canelo y su debilidad por las pijamas: repasa la colección de costosos y pintorescos atuendos de Saúl Álvarez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl Álvarez es uno de los deportistas más mercadeables del momento. Incluso una estadística lo colocó por encima de Lionel Messi y a la par de Cristiano Ronaldo. En este sentido, todo lo que haga “Canelo” llamará la atención del público y en muchas ocasiones procederán a imitarlo. Hace unos días el mexicano presumió unos pantalones cortos con diamantes incrustados, pero nada se compara con su obsesión por las pijamas.

Sin duda alguna es un gusto totalmente singular y además, costoso. El boxeador tapatío se ha mostrado en público en más de una ocasión luciendo pintorescas pijamas, previo a un combate a puños dentro del ring. No deja de llamar la atención este tipo de gustos y también su costo. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

Desde estilos conservadores hasta tener pandas en todo su cuerpo, así ha presumido Saúl Álvarez sus peculiares gustos. El pijama de panda, de la marca Dolce & Gabbana, cuesta $1,000 dólares aproximadamente; una pijama clásica que mostró previo a su combate contra Avni Yildirim, está valorada en $4,618 dólares; una pijama floreada, que usó previo a la pelea con Callum Smith, está valorada en $2,089 dólares.

Al seguir esta tónica se pueden continuar enumerando los exorbitantes valores de la ropa de la franquicia italiana. Sin duda alguna,a Saúl Álvarez le agrada desplazarse con comodidad y así lo ha dejado demostrado con sus atuendos 100% de seda. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

🇲🇽 ¿Quieres ganarte mi pijama de pandas y apoyar a los niños de la Fundación John Langdon Down? 🐼 Entra al siguiente link para obtener más información y participar: https://t.co/3L7AlZsEo6 #PijamaConCausa



Consulta los términos y condiciones en: https://t.co/88vmCPkdEo pic.twitter.com/YAvJptzmKk— Canelo Alvarez (@Canelo) July 15, 2019

"Canelo" vuelve a viajar a Las Vegas con pijama de 50 mil pesos https://t.co/0ysZwySpUO pic.twitter.com/DyGC5Zpt5M— Meta de Pulso (@meta_pulso) October 30, 2019

